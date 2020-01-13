農曆春節即將到來，中華航空搶先迎新年，「2020春節不打烊」13日起連續21天祭出購票優惠，包括即將開航的新航點宿霧、清邁更有限量驚喜優惠，台北（桃園）-宿霧經濟艙來回機票未稅價5,335元起，台北（桃園）-清邁經濟艙5,626元起，就趁現在入手超殺好康。

華航春節期間年年不打烊，今年活動更將創紀錄連續21天祭出購票優惠，即日起至2月2日精選東北亞、東南亞及長程線熱門航點推出促銷，台北（桃園）-首爾（仁川）經濟艙來回機票未稅價4,850元起，台北（桃園）-福岡最低5,529元起，台北（桃園）-檳城最低7,760元起；長程線如台北（桃園）-布里斯本經濟艙來回機票未稅價11,704元起，台北（桃園）-維也納最低20,500起，即刻安排全家旅遊或是個人度假行程，愈早開票，享愈多機票優惠。

華航為天合聯盟成員，持續布局全球航網，今年3月29日起開闢每週六班台北（桃園）-宿霧CI705／706航班，6月23日起新增每周4班台北（桃園）-清邁CI851／852，提供旅客多元、密集的搭機選擇。

(工商 )