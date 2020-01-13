李宣榕一向與爸媽感情緊密，可惜「宣榕爸爸」（前排左）12日凌晨不幸辭世。（寶麗來提供）

從《超級星光大道》出道、在《女兵日記》及《女力報到》發光發熱的李宣榕，11日才前往馬尼拉出席亞洲電視大獎，不料，當天深夜在她急搭飛機趕回台時，原本還在加護病房等待奇蹟的爸爸就離開了。當她在醫院往生室打開爸爸臉上的毯、看到爸爸的臉竟然是微笑的，她頓時崩潰大哭，「爸爸竟然是微笑的，平常在家一板一眼的他，竟然是微笑的，謝謝爸爸」。

李宣榕上週三凌晨因爸爸呼吸中止造成腦部缺氧送醫急救，無助在臉書請粉絲幫爸爸禱告，並徵詢「我該放棄急救還是簽急救同意書」，許多粉絲都在為她爸爸加油禱告。她因入圍亞洲電視大獎女配角獎，11日要赴菲律賓馬尼拉參加頒獎典禮，行前她心繫病情不穩、昏迷指數2的爸爸，和經紀公司討論是否要如期前往，但媽媽說她跟爸爸一直都希望可以看到宣榕去，爸爸也很開心看到女兒可以入圍、想要看到她漂亮走紅毯，所以李宣榕還是前往，就是希望完成爸爸的心願。

李宣榕美美地盛裝出席亞洲電視大獎，完成爸爸心願。（TVBS提供）

不過在參加頒獎典禮的過程中，李宣榕無時不刻都透過視訊電話了解爸爸狀況，也跟醫院的督導連線，11日傍晚6點頒獎晚會前，聽到爸爸的血壓突然變得非常穩定，她還很開心，晚上8點她特別做紅毯直播給爸爸看，一直希望爸爸加油、等她一下，不過當時她爸爸的血壓開始變得不穩。但李宣榕的媽媽希望女兒安心完成工作、沒讓她知道太多真實狀況。這期間，一直跟宣榕媽媽保持聯繫的經紀人陳秀卿，知道她爸爸狀況，連忙訂了當晚、也就是隔天凌晨3點多的飛機，讓她在典禮一結束的最快時間之內飛回來，

經紀人表示，李宣榕在上飛機前，和媽媽通了視訊電話，她心裡有譜這時間媽媽還在加護病房一定有狀況，所以非常焦急。結果她才掛完電話，爸爸的血壓就瞬間從70掉到0。拔管的時候，醫院督導在宣榕爸爸耳邊告訴他「宣榕要回來了」，爸爸肌肉就瞬間放鬆了。足見爸爸對她的等待與疼愛。

李宣榕一到台北，就直奔醫院的往生室，見爸爸最後一面，她哭說，她本來一路上很自責，怎麼會在自己直播紅毯時造成爸爸血壓波動，是她造成的嗎？後來聽督導說明才知道是迴光返照。

李宣榕哽咽地說，當她到爸爸面前，打開爸爸臉上的毯子，她看到爸爸的臉竟然是微笑的，她霎時崩潰大哭，「爸爸竟然是微笑的，平常在家一板一眼的他，竟然是微笑的，謝謝爹地，謝謝你這麼愛我，我知道你放下了，放心去做天使，我會好好照顧媽媽和弟弟」！

李宣榕出道後，大多是媽媽陪著她上通告、工作，爸爸則是一直低調扮演女兒的後盾，這兩年她忙拍戲，每天起早晚歸，爸爸只要時間允許幾乎都會親自接送她去製作公司梳化等拍戲，原本這兩年家裡經濟狀況好轉很多，爸爸還希望可以買一間有電梯的房子方便行動不便的弟弟，沒料到買房心願還沒達成，年僅52歲的「宣榕爸爸」就撒手人寰。

李宣榕在《女力報到》的潘朵拉一角深獲觀眾喜愛。（TVBS提供）

(中時 )