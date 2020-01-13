國民黨青年部主任蕭敬嚴。（黃福其攝）

國民黨2020大敗，黨內響起改革聲浪，青壯派也點出要檢討兩岸論述。北市議員張斯綱主張新任黨主席要召開黨是會議，提出「九二共識 2.0版」；國民黨青年部主委蕭敬嚴則主張「九二共識已不合時宜，必須提出貼近主流民意的新論述」，同時15執政縣市、38席立委及黨務幹部都應真正多進用及培養年輕人。

張斯綱說，國民黨要聽年輕人的聲音，改變未來論述方式來貼近年輕人，尤其九二共識已被汙名化，國民黨必須充實、淨化九二共識，提出2.0版，或如何連結中華民國及台灣的關係，因此他認為未來新的黨主席須召開「黨是會議」，就九二共識如何論述？選戰怎打？文宣怎做？提出有效的新作法。至於黨主席選舉，他認為越多人參加越好，不要再看來看去，要勇於承擔，畢竟仍有很多支持者期待國民黨有所作為。

蕭敬嚴說，九二共識在馬政府時期帶來兩岸和平穩定發展、給台灣很多紅利，但這次選舉已證明九二共識不合時宜，國民黨須有貼近主流民意的新論述，而且要能推展兩岸和平，現在民意要的是「中華民國在台灣，主權獨立且不容侵犯」，國民黨必須有新論述。

他也認為，國民黨這次大敗兩大主因，一是與年輕世代接觸不夠，包括兩岸論述不被接受，因此118萬名首投族，大部分把票投給蔡英文總統；二是候選人及輔選單位要檢討，因國民黨給人覺得老舊保守，「世代交替」喊很多年卻沒實際進行，未來15縣市及38席立委能否有共識可多進用年輕人、培養優秀助理？黨務幹部重用中生代、培養新生代？這都是當務之急。

(中時 )