伊朗政府承認誤擊一架自德黑蘭起飛的烏克蘭國際航空客機，導致176人罹難，當中包含82名伊朗公民，伊朗民眾群情激憤，數千人11日起走上街頭抗議，有人怒喊「美國才不是伊朗的敵人，真正的敵人就在身邊」，要最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

伊朗政府坦承誤擊了烏克蘭國際航空客機，導致176人罹難，伊朗學生11日起的哀悼集會變調為反政府示威，他們高喊要最高領袖哈米尼下台。

伊朗政府11日終於坦承，失事的烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）編號752波音737-800型客機是遭軍官誤擊地對空飛彈而墜毀，導致機上人員全數罹難，當中包含82名伊朗公民，另有63名加拿大人，不過其中的57人其實是伊朗裔加拿大人。

誤擊消息傳出後，伊朗學生怒火轉向自家政府，他們周六集會哀悼罹難者，最終卻演變為反政府示威行動，並且持續至周日，路透社引述半官方的伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）指出，昨日首都德黑蘭街頭聚集了約3,000示威人士，一所大學外的一群抗議團體吶喊，「他們騙我們美國是敵人，我們的敵人就在這裡。」

首都居民表示，周六的悼念活動不久後就轉變為反政府示威，抗議學生高喊「獨裁者下台」，他們口中的獨裁者指的是最高領袖哈米尼。

伊朗當地立場中立的《國民信心報》（Etemad Daily）周日也刊出題為「道歉和下台」（Apologise and resign）的頭條文章，指出民眾要求這次危機處理不當的人負責、下台。

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

美國總統川普周日持續在推特關切伊朗情勢，他以大寫字母警告德黑蘭「不要殺害抗議人士」，稱全世界都在看，「更重要的是美國也在看。」

(中時電子報)