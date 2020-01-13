伊朗政府承認誤擊一架自德黑蘭起飛的烏克蘭國際航空客機，導致176人罹難，當中包含82名伊朗公民，伊朗民眾群情激憤，數千人11日起走上街頭抗議，有人怒喊「美國才不是伊朗的敵人，真正的敵人就在身邊」，要最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。
伊朗政府11日終於坦承，失事的烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）編號752波音737-800型客機是遭軍官誤擊地對空飛彈而墜毀，導致機上人員全數罹難，當中包含82名伊朗公民，另有63名加拿大人，不過其中的57人其實是伊朗裔加拿大人。
誤擊消息傳出後，伊朗學生怒火轉向自家政府，他們周六集會哀悼罹難者，最終卻演變為反政府示威行動，並且持續至周日，路透社引述半官方的伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）指出，昨日首都德黑蘭街頭聚集了約3,000示威人士，一所大學外的一群抗議團體吶喊，「他們騙我們美國是敵人，我們的敵人就在這裡。」
首都居民表示，周六的悼念活動不久後就轉變為反政府示威，抗議學生高喊「獨裁者下台」，他們口中的獨裁者指的是最高領袖哈米尼。
伊朗當地立場中立的《國民信心報》（Etemad Daily）周日也刊出題為「道歉和下台」（Apologise and resign）的頭條文章，指出民眾要求這次危機處理不當的人負責、下台。
美國總統川普周日持續在推特關切伊朗情勢，他以大寫字母警告德黑蘭「不要殺害抗議人士」，稱全世界都在看，「更重要的是美國也在看。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。