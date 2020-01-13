民進黨市議會黨團總召韓賜村對於總統立委選舉民進黨大獲全勝固然感到高興，但面對林園大寮多年來無法解決的重大急需工程問題憂心忡忡，最擔心的是問題是，當今社會民智已開、資訊發達、民意如流水，下一次民意反撲的浪潮會不會淹沒民進黨。

林園位居高雄市的最南端，交通最不便利，人口一直外移，空氣品質一直是全國最糟糕的地方，致癌率更是居全國之冠。林園大寮區不管在總統市長立委的選舉，民進黨的得票率都是全市第一名，但是在建設方面卻遠遠落後於其它地區，永遠得不到中央的關懷。

全國最大的石化工業區在林園，建廠超過40年，每年超過1兆以上的產值，而「空污基金」的回饋，卻無法落實地方做實質基礎工程建設以及改善居住維護公平正義的生活品質。

交通上沒有到高雄市區的快速道路可以縮短城鄉差距，更沒有都市指標的捷運延伸到林園，所有的交通運輸都處在劣勢。相對於林園人長期付出環境代價、犧牲健康成就了台灣的經濟發展，林園房地產的價值卻遠遠落後於其他區域，實在是不公平。

林園的捷運延伸線從民國100年縣市合併到今天已經過了十個年頭卻沒有一點進展，長期出現淹水問題更是遲遲無法解決，工業區的污染沒有改善、林園區五福里的13到17鄰的遷村案無法獲得共識，88快速道路大寮延伸林園案毫無進展，工業區大型貨車和自用車爭道的問題持續到現在，種種因素都是林園大寮無法縮短城鄉差距的原因。

現在總統立委大選民進黨大獲全勝了，林園鄉親又一次表現了對民進黨的支持，但是對於多年來支持民進黨的林園鄉親，林園建設繼續被邊緣化的現實，民進黨是否該還給林園大寮人民一個公道？

(中時 )