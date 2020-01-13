曾莞婷更挽起袖子，與數名社工一同幫阿嬤家中大掃除、鋪床、貼春聯，更親手把年菜端上桌讓阿嬤母子享用。（呂妍庭攝）

曾莞婷更挽起袖子，與數名社工一同幫阿嬤家中大掃除、鋪床、貼春聯。（呂妍庭攝）

曾莞婷送上精心準備的禮物給阿嬤和羅大哥。（呂妍庭攝）

統一超商公共事務部部公共關係經理李至和特地送花給阿嬤。（呂妍庭攝）

公益愛心大使「黃阿瑪」、統一超商公共事務部部公共關係經理李至和、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠特地到水上鄉，為老老照顧的黃阿嬤、羅大哥母子送暖。（呂妍庭攝）

7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會2020年第一季公益募款活動，已經於全台超過5600家7-ELEVEN門市起跑，今(13日)上午，公益愛心大使「黃阿瑪」、統一超商公共事務部部公共關係經理李至和、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠特地到水上鄉，為老老照顧的黃阿嬤、羅大哥母子送暖，提前吃圍爐年菜，一日活動暖心大使「本土劇女神」曾莞婷更挽起袖子，與數名社工一同幫阿嬤家中大掃除、鋪床、貼春聯，讓長期照顧老母親的羅大哥直說好大心！

61歲的羅大哥與99歲的黃阿嬤平日相依為命，雖然阿嬤有多名子女，但大多住外縣市，無法常回家陪伴阿嬤，隨阿嬤體力、腿部開始退化，走路需柺杖輔助或靠人攙扶，大半時間都在輪椅上後，羅大哥就辭掉工作，一肩扛起照顧媽媽的日常起居，因擔心阿嬤一個人在家沒人照顧，羅大哥無法放心出遠門，這樣的日子持續了4、5年，雖然羅大哥總是笑著說「照顧自己的媽媽是應該的，媽媽比較重要！」，但其實他也是病人，眉宇間更老是充滿對生活的無奈和憂慮。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，嘉義連13年居全台「老年人口比例」首位，且根據基金會服務調查發現，嘉義有近5成老老照顧家庭，是全國比例的1.2 倍，且照顧者平均年齡高達72歲，不但很多主要照顧者本身患有慢性疾病，甚至34％的老老照顧家庭同時要面對失智與失能並存狀況，被皺紋淹沒的嘉義充滿老、苦、窮，面對老化、少子化及青壯人口嚴重外流等三重衝擊，更因當地資源不足及家庭支持系統斷層，讓老老照顧家庭問題雪上加霜。

為分擔老老照顧的負擔，今年7-ELEVEN再度與天主教中華聖母基金會合作，藉由「老老重擔，有你救好」計畫全面性照顧長輩，解決老老照顧、準老老照顧家庭，與獨居者所面臨的困境及舒緩照顧者壓力，預計可服務達20萬人次。

7-ELEVEN表示，7-ELEVEN把愛找回來公益募款成立32年，自2014年起連續6年關注老年化議題，2017年首次與中華聖母基金會合作，除提供平台力量號招群眾愛心捐贈外，更串聯門市據點、人力，共同推動「幾點了咖啡館」公益服務，打造友善銀髮照護網絡。

7-ELEVEN說，今年再次合作，邀請擁有廣大粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」擔任公益愛心大使，為7-ELEVEN第一季公益募款量身打造充滿喜慶的「年節款」與粉嫩色系的「春天款」特製立體造型零錢袋，即日起民眾可免費至全台門市索取愛心零錢袋，把身上的零錢裝滿後再捐出來。

愛心滿滿的曾莞婷聽到羅大哥和阿嬤的故事後，一口答應基金會邀約，今偷偷南下，帶著精心準備的禮物送給羅大哥，更當場化身清潔小天使，幫阿嬤家大掃除、鋪床、貼春聯，曾莞婷說，看到阿嬤就想到自己的外婆，覺得很有親切感，希望透過自己微薄的力量和影響力，呼籲大家共襄盛舉，一起幫助有需要的長輩，讓他們感受到溫暖。

(中時 )