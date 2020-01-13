機器視覺的主要應用領域為半導體、顯示器、自動化產業。台灣電子設備協會舉辦「機器視覺與AI應用交流會」邀請到自動光學產業機器視覺開發及應用解決方案等指標企業，由五鈴光學、倢恩科技及工研院機械所帶來一連串的機器視覺新視野；根據市調機構Markets and markets「機器視覺市場」研究報告，全球整體機器視覺市場規模預計2022年時可達144.3億美元，2016～2022年的年複合成長率為8.15％。

五鈴光學的高光譜影像檢測技術在顯示照明、機器視覺及生醫光電的應用，從Micro LED品質控管、生物醫學成像的癌症篩查，到病蟲害調查之農業應用，提供了機器視覺廣泛的應用領域；倢恩科技則帶來AI導入自動光學檢測技術之課題與案例，從瑕疵分類、檢測、影像生成到影像定位，提供如何達到最精實、準確的模型層術及效率；工研院機械所則探索機器人整合之視覺系統，並提供完整的機器視覺與人工智慧於智慧製造之應用案例，透過這些指標企業的最新技術和解決方案，帶領相關台廠掌握未來各領域導入AI應用和智慧製造的最新趨勢。

為解決目前機器視覺面臨的問題與挑戰並協助企業推動轉型，8月26～28日Touch Taiwan 2020智慧顯示展特別成立「機器視覺與系統專區」，期望彙聚包含自上游的光源、鏡頭、圖像處理等核心零組件開發商，至下游集成和軟體服務等開發商，透過技術交流到終端應用的各種角度來洞悉市場脈動，提供給參展商及參觀者一個完整的交流平台，一起拓展機器視覺新視野。

(工商 )