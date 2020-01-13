統一獅羅錦龍從投手身分退下後轉任教練，休賽季期間遠赴美國進修，帶來新觀念傳授給獅隊投手群。此外從他的角度看年輕投手，他認為春訓期間最不擔心林子崴，甚至覺得他的進度衝太快，還適度幫他「踩煞車」。

羅錦龍出國進修，上國外投手教練課程，主要增加觀念，也有到德州農場參觀。出國這段期間，羅錦龍發現過去台灣選手認為國外主要以上半身力量投球，這觀念其實是錯的，國外也相當注重下半身，這也帶給他對於下盤運用有不一樣的看法，「例如髖關節運用，以前只知道腳用力蹬就對了，其實有很多小細節、臀部的部分，不同部位用力的效果都不同。」

剛轉教練一職，羅錦龍在春訓期間以觀察選手為主，從他的角度看幾名年輕選手，認為林子崴、江辰晏、施子謙是在春訓表現相對穩定的，特別點名林子崴最不讓人擔心，「甚至我希望他不要衝太快，現在才1月份，試著幫他踩一下煞車，畢竟這兩年他自己沒有投出成績，希望今年有一番作為，有企圖心是好的，所以適時幫他踩煞車。」

林子崴是統一獅2015年第一指名選手，剛加入就被寄予厚望，不過隔年球速大幅下滑，2017年、2018年都有受傷，去年轉為先發投手，漸漸找回自信。

此外羅錦龍談到其實投手狀況都不錯，目前不是要看選手球速快、控球準，反而是看投得比較偏差的球，能在1、2球內修正回來，是現階段他比較看重的。

(中時 )