美伊局勢趨於緩和、中美最快本周簽署首階段貿易協定，加上台灣總統選舉順利落幕，台股今日上演紅盤慶祝行情，加權指數及櫃買指數開高後同步穩揚，又以櫃買指數漲勢更強。尾盤在買單敲進拉抬下，帶動指數雙雙收於全日最高點。

加權指數開盤上漲44.96點，終場上漲88.77點或0.74％、收於全日最高點12113.42點，成交量放大至1423.22億元。櫃買指數開盤上漲0.82點，終場上漲1.58點或1.08％、收於全日最高點148.27點，但成交量略降至314.24億元。

觀察各類股表現，以汽車股勁揚1.62％最強，水泥及其他電子股漲近1.2％居次，金融、資訊服務、橡膠、電器電纜股亦漲逾1％。成交量較大的電子零組件股上漲0.97％，電子及半導體股均漲約0.7％。觀光股重挫2.63％最為疲弱，油電燃氣、造紙、玻陶股小跌0.4％。

權值股今日普遍強勢，以和泰車（2207）、兆豐金（2886）大漲2.69％、2.42％最強勢，國泰金（2882）、玉山金（2884）、南亞（1303）漲逾1.5％居次，日月光投控（3711）、中信金（2891）齊揚逾1％。

至於台積電（2330）維持小漲0.5％，鴻海（2317）在尾盤買單敲進拉抬下收漲0.67％，股王大立光（3008）小跌0.3％。聯發科（2454）則重跌2.31％、台達電（2308）亦跌近1％，表現明顯偏弱。

台股上周受美國、伊朗局勢緊繃，台灣總統大選前等不確定因素影響而短線震盪拉回，但上周五回穩站回各均線之上。隨著美伊局勢發展趨緩、中美雙方最快本周簽署首階段貿易協定，以及台灣總統大選順利落幕，不確定因素消除帶動台股上演紅盤慶祝行情。

國泰證期認為，國際股市維持多頭格局不變，帶動資金持續流向新興市場，新台幣仍維持升值格局，有利外資在台股維持偏多操作。雖然春節即將到來，觀望氣氛無法完全消散，但節後股市依往年經驗將轉為相對強勢，認為節前觀望震盪時可逢低布局，適度抱股過年。

富邦投顧指出，台股下檔季線有撐，短線反彈回穩、中長期均線持續走揚，中期格局持續偏多。歷屆大選過後短線大盤或有震盪，但台股選後10～20日的上漲機率遞增至80～100％，搭配春年後紅包行情加溫，多方攻勢可望重啟。

在國際變數淡化下，富邦投顧預期台股維持高檔整理態勢，短線可聚焦線型偏多、具題材或業績股，避開高檔線型走弱、法人減碼股。選股上可關注綠能、電競、智慧製造、真無線藍牙耳機（TWS）等次產業，以及受惠國機國造政策、營運趨勢向上的航太龍頭股。

(時報資訊)