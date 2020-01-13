春節年假即將到來，林務局針對今年春節的7天連假，推出一系列的趣味活動，邀請民眾趁春節連假期間前往各園區走春賞花，體驗台灣的森林之美。

林務局表示，今年適逢暖冬，八仙山及奧萬大國家森林遊樂區的櫻花估計將提早盛開，各園區春節期間也推出許多活動。包含滿月圓國家森林遊樂區年初一至初五推出「樹枝玩創意，人氣大比拚」活動，教大家利用木頭及樹枝發揮想像力，製作出特別的昆蟲、動物或怪獸。

嘉義市的阿里山林業村初一到初四於嘉義製材所舉行「木頭人市集」，有手作木藝、文創工藝、友善小農產品及飲食等；知本國家森林遊樂區初一到初四會有可愛呆萌的森林五寶─朱鸝、台灣獼猴、白面鼯鼠、台灣水鹿、台灣野豬不定期出現在園區和大家見面！相當適合闔家蒞臨同樂。

林務局提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營業，觀霧與八仙山國家森林遊樂區休園但住宿山莊有開放住宿，其餘園區則休園1天。另外，藤枝及向陽國家森林遊樂區因受風災影響仍在休園中，請遊客勿前往。

另外，為避免聯外交通壅塞，春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供園區外免費接駁車，方便民眾前往，另太平山國家森林遊樂區也提供園區內免費接駁服務，歡迎民眾多加利用，詳細接駁車資訊可至《春節連假期活動資訊網頁》查詢。

(中時 )