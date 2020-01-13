世界衛生組織WHO昨天正式把大陸武漢肺炎疫情新型冠狀病毒，命名為「2019-nCoV」即「2019新型冠狀病毒」，而目前包含大陸、香港、新加坡、台灣、泰國、韓國、澳門都有出現可疑案例，但僅大陸有確診，其餘大部分皆已排除。

另外我疾管署2位防疫專家昨晚已抵達武漢，今天開始會進行訪查，至少會停留2天，行程由陸方安排，返程由陸方決定，返國後再一致的報告。

疾管署副署長羅一鈞表示，據1月12日中國大陸官方更新的疫情統計，目前診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，其中重症7例、1例死亡，已出院６例，其餘病情穩定。

羅一鈞表示，世界衛生組織(WHO)已將此次檢出之病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），不再像之前「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」（MERS-CoV）以地名命名的慣例，主要考量因疫情並非只集中在一地，遭外界質疑被冠上刻板印象，因此未來包含冠狀病毒在內的傳染病都會以年份來訂定。

羅一鈞表示，目前還有6個國家也都有出現可疑案例，但除了大陸以外，其他地方都沒有確診。目前可疑和例包含香港67例、泰國7例、澳門10例、新加坡2例、台灣4例、韓國1例，大部分均已排除可疑病例，僅少數還列觀察中，包含台灣1例、澳門2例、泰國4例仍待檢驗。

而為因應武漢肺炎，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行22航班，共檢疫2342名旅客及機組員，截至目前有症狀者共11名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘9名經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。另迄今符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」之個案共4名，其中3名已於1月8日至9日間排除，1名檢驗中，國內目前並無確診個案。

而根據目前我疾管署「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」，昨晚新增一例40多歲南部女性，在1月初去過武漢探親，但沒有去過華南海鮮市場，也沒有禽鳥動物接觸史，1月8日回國，但1月12日體溫燒到39度，符合武漢肺炎通報病例，目前收治在負壓隔離病房中。此外先前有3名懷疑個案已於1月8日至9日間排除。

(中時 )