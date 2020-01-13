「2020金馬奇幻影展」將於4月17至26日在台中熱鬧登場！（盧金足攝）

「金馬奇幻影展」自2010年創辦至今邁入第11年，今年第一次將完整片單移師到台中市舉辦，13日由副祕書長朱康震代表市府團隊與台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥簽署合作宣言，宣布「2020金馬奇幻影展」將於4月17至26日在台中熱鬧登場。

台北金馬執行委員會執行長聞天祥說，「金馬奇幻影展」最瘋狂的影片是《洛基恐怖秀》狂歡場，所有觀眾都會精心打扮看電影，也會跟著影片進行又叫又唱，甚至還會準備道具配合，每年狂歡場票券開賣不到1分鐘就被一掃而空，今年也希望在台中製造狂歡氣氛，「金馬奇幻影展在台北的所有片單，一部都不會少，全部都會到台中來！」

此外，影展獨家單元「跟著唱翻天」K歌場，讓觀眾跟著歌舞片邊看邊唱，歌詞隨著節奏、旋律變色，出現在螢幕上，觀眾不用擔心音準不夠或節拍不對，可以在電影院歡唱，特別的觀影經驗，希望改變大眾對於電影欣賞的方式與態度。

新聞局長黃國瑋表示，「金馬奇幻影展」不是一般商業主流片，觀眾可以和影片互動，去年金馬奇幻影展共播放56部影片，播映場次134場，觀影人次有3萬7800人，滿座率高達80％，今年希望創造更高紀錄。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，台北金馬影展執行委員會2010年創辦台灣第一個奇幻影展，被形容是台灣「最沒包袱、最瘋狂好玩、最多年輕人參與」影展活動，近年許多影片選擇此影展，作為全台唯一放映場所，公視熱門影集《你的孩子不是你的孩子》；年年引爆的《洛基恐怖秀》狂歡場，邀觀眾一同扮裝與銀幕人物互動，成為一票難求的秒殺招牌秀，影展好看又好玩。

(中時 )