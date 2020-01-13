衛生福利部基隆醫院於13日上午9點多在醫院中庭辦理「揮毫迎新春、鼠來報吉祥」文藝大展活動，院方特地邀請包括馬水城、張明萊、邱東成以及郭偉煌四名知名書畫大師，現場與基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全一起揮毫。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院於13日上午9點多在醫院中庭辦理「揮毫迎新春、鼠來報吉祥」文藝大展活動，院方特地邀請包括馬水城、張明萊、邱東成以及郭偉煌四名知名書畫大師，現場與基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全一起揮毫。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院於13日上午9點多在醫院中庭辦理「揮毫迎新春、鼠來報吉祥」文藝大展活動，院方特地邀請包括馬水城、張明萊、邱東成以及郭偉煌四名知名書畫大師，現場與基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全一起揮毫。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院於13日上午9點多在醫院中庭辦理「揮毫迎新春、鼠來報吉祥」文藝大展活動，院方特地邀請包括馬水城、張明萊、邱東成以及郭偉煌四名知名書畫大師，現場與基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全一起揮毫「迎新春鼠來寶」，並預祝基隆醫院及在地市民可以鼠年大吉、萬事如意。

現場更可拿領老師寫的春聯，讓基隆鄉親提早感受年節的氣氛，除舊佈新討個好彩頭，林慶豐致詞指出，基隆醫院是在地社區民眾的好厝邊，更藉揮毫迎新春，來迎接即將到來金鼠年，更希望將「鼠」不盡的祝福，帶給住院病患，並祈求基隆在地的民眾，都可以健康平安。

林慶豐及羅景全更現場扮起了財神爺，帶著精心準備的賀年小卡，穿梭於醫院各角落，為新的一年帶來幸福好兆頭，基隆醫院也指出，院方始終秉持社區服務及照顧弱勢的宗旨，這次也結合文安社區發展協會、仁壽社區發展協會及玉山銀行基隆分行，一起推出了「大聲說出吉祥話」、「記憶遊戲」及「眼到手到」等趣味遊戲，另外，院方現場也準備紅包袋讓現場參與的民眾增添喜氣，歡迎在地鄉親們前來同樂。

(中時 )