光群雷(2461)轉投資-群曜醫電正式搶進「磁控上消化道內視鏡」市場，預估今年銷售量可達3萬顆，全年營收可望達2.5億元到3億元，並順利轉虧為盈，群曜醫電董事長郭維武表示，隨著「磁控上消化道內視鏡」在國內各醫療院所推展，公司目標是2023年台灣地區年出貨量達30萬顆，市占率上看30%，而大陸地區預計今年4月送官方審批，希望2021年底能夠拿到核准開始銷售。

看好醫療健檢商機，群曜醫電開發「磁控上消化道內視鏡」，去年通過台灣TFDA核准，並開始進行市場銷售，建置多家醫院進行臨床試驗，由高雄醫學院進行診斷對比對試驗以實證產品臨床效能，已通過IRB預計今年初開始收案，並完成北市自費價格核定(北市中山醫院10000元到15000元)，最低門檻的商業建置讓全國2/3以上的醫療院所都將成為群曜醫電膠囊內視鏡檢查據點。

郭維武表示，由於「磁控上消化道內視鏡」進行檢查時是免麻醉無痛，醫病可即時互動討論，提高病人對自身健康意識的重視，醫師也可以在低侵入性的檢查中，即時進行診斷和衛教，降低風險與提高病人檢查過程的舒適與方便性，預估今年銷售量可達3萬顆，全年營收可望達2.5億元到3億元，並順利轉虧為盈。

呼應政府對生技產業的扶植，群曜醫電繼續與產官學合作研發新產品，現與馬偕醫院完成簽定研究型臨床試驗合作備忘錄，將可能實現及時診斷並投藥治療的新產品，繼續創新與研發，郭維武表示，群曜醫電將全力推廣建置本檢查系統，以最便利的模式讓全台灣的醫療單位都能使用到本產品，目標三年內達成市占3成的年使用量(約30萬顆/年)，產品毛利預估50%以上。

在大陸市場方面，群曜醫電已於江蘇無錫高新區設廠，新廠預計3月底完工，公司亦和北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗項目合作簽約，取得醫療權威專業背書，群曜醫電已進行中國醫療器械註冊程序，預計最快於2021年底在大陸拿到核准，2022年開始銷售，為廣大醫療檢查提供最佳方案，並與各大醫療體系、中國上市醫療通路集團建立戰略合作項目，預計農曆年後與北大未名集團簽定戰略合作意向，中關村產業聯盟建立合作管道加速推進審批，以期能最快進入市場完成銷售佈局。

群曜醫電已完成每股50元現金增資，目前股本為2億元，光群雷持股拉升到近45%，預計今年公開發行，年底上興櫃。

(時報資訊)