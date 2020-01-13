台灣期貨交易所今天舉行歲末聯誼會，期交所總經理黃炳鈞表示，今年每日交易量目標113萬口，去年每日交易量約107.7萬口。由於今年3月23日台股將實施盤中整股逐筆撮合新制，他預期個股期貨交易量可同步成長。

黃炳鈞說，期交所推出的期貨市場動態價格穩定措施，目前已適用國內及國外股價指數期貨及臺指選擇權，今年規劃進一步納入匯率類期貨及以指數股票型基金(ETF)為投資標的股票期貨，並持續優化期貨市場動態價格穩定措施。

另外，在結算部分，期交所今年仍將辦理店頭衍生性商品集中結算機制，目前還在與系統合作洽談中，黃炳鈞說，目前還沒有上線的確定時間，需要看系統完成時間，並呈報主管機關。

期貨市場目前行情資訊揭示頻率為每秒揭示8次，配合證券市場將於109年3月23日實施盤中逐筆交易制度，為健全期現貨市場發展，促進多元交易，期交所將與現貨市場同步，提供期貨市場逐筆行情揭示，相關系統將與現貨市場逐筆交易制度同日上線，並保留現行揭示頻率，屆時業者可依需求選擇接收行情種類。

在公益活動部分，期交所今年編列新台幣8500萬元，將持續規劃捐贈「生活物資」、「醫療設備」、「學生教育」、「體育運動」、「藝文活動」、及「環保、賑災及其他慈善公益活動」等六大面向公益活動，幫助弱勢族群及團體。

(時報資訊)