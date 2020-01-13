聯強國際(2347)自結2019年12月合併營收約近341億元，創去年最高，月增14.31%，年增6.18%；2019年第四季合併營收943億元，為去年單季最高；2019年全年營收3,410億元，年減11%，對2020年的表現審慎樂觀。

聯強2019年12月營收340.69億元，月增14.31%，年增6.18%。公司表示，隨著中美貿易紛爭出現舒緩跡象，終端消費與企業投資的信心逐漸恢復，去年12月營收已呈現反轉向上的訊號，年成長約6%，同時創下同期歷史次高紀錄。去年12月營收除大陸仍下滑外，其餘各國均轉為正成長，其中紐澳、香港均有雙位數成長，印尼更大幅成長61%。

聯強去年第四季合併營收943億元，重回單季900億以上水準，較前年同期小減4%，為2019單季最佳表現，整體營運有反轉向上的趨勢。從區域角度，大陸因中美貿易紛爭趨緩，以及內部營運策略調整已告一段落，衰退幅度縮小至20%以內；香港則受到社會紛擾持續的影響，下滑6%；台灣持穩；紐澳微幅成長；印尼因新事業拓展有成，大幅成長46%。從產品角度，商用加值與電競產品持續維持成長步調；電腦組件與存儲因新品上市帶動升級需求亦有雙位數成長；元件產品雖然IntelCPU供貨仍不足，但因成功打入車載、商顯、Data Center供應鏈，營收僅年減2%。

聯強國際2019全年營收3,410億元，雖較2018下滑11%，但下滑幅度逐季縮小。主要衰退區域仍以大陸為主；紐澳、台灣、元件事業分別下滑6%~8%；香港因商用加值市場大幅成長，且家用、手機市佔穩定提升，年成長6%；印尼在新產品、新事業發展以及擴大市佔都有不錯斬獲，年成長達24%。

展望2020年，聯強表示，雖然整體大環境仍有諸多不確定因素，但預期政府與企業將持續進行數位轉型；5G商轉與AIoT的商業應用逐漸成型，將帶動新的IT設備投資；加上今年將有包括5G手機、筆電、電競遊戲等話題新產品上市，可望帶動一波消費買氣；聯強對2020年看法審慎樂觀。

(時報資訊)