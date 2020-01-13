2020大選結束，蔡英文高票連任，民進黨再次國會過半，韓國瑜則回到高雄市府上班，國民黨內部也提出改革建言。對於外界疑問，是否換朱立倫、郭台銘，國民黨就會贏？名嘴黃暐瀚坦言「這次國民黨不管派誰選，都不會贏。」

黃暐瀚在臉書表示，很多人問，若不是韓國瑜，而是朱立倫、郭台銘參選，是不是國民黨就會贏？黃暐瀚直說「我的答案很簡單，這次國民黨不管派誰選，都不會贏。」

黃暐瀚解釋，因為「亡國感」大於做不好，總統大選卡著2019年的「一國兩制台灣方案」+「香港反送中」，年輕人反中，完全接受「九二共識 = 一國兩制」，且「中國」國民黨，永遠不會是年輕人的選擇。

黃暐瀚坦承，若換人選，「仇恨感」或許會低一點，不過這無關勝敗，輸200萬、100萬、50萬票，都是輸。但民進黨也可能未來四年會做不好，讓年輕人失望，但不代表會轉投國民黨，「尤其四年後已經確定會有台灣民眾黨主席『柯文哲』參與總統選舉」，不喜歡民進黨的人有第三選擇。

(中時電子報)