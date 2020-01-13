台灣高鐵(2633)總旅運突破6億人次邁入倒數計時，根據台灣高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至昨（12）日，累計已售出5億9908萬餘張票，預計數日內累計售出張數就可突破6億人次大關。高鐵公司呼籲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，或許就是得獎的超級幸運兒。

為慶祝高鐵總旅運即將突破6億人次，高鐵推出「6億搭乘好事加乘」歡慶活動，第6億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵。而前、後一名購票的旅客，將贈送「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客，則可獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。第6億人次旅客產生後，高鐵將於「6億搭乘好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊，敬請民眾留意公告，主動與高鐵聯繫兌獎。

同時，第6億人次旅客產生前，民眾至高鐵活動網站猜中第6億人次旅客的進站車站，即有機會抽中標準車廂免費車票。即日起至1月31日，玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，也有機會獲得免費車票或半價車票，總獎項高達416個，不限抽獎次數。

(時報資訊)