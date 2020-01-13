基隆市立仁愛之家於13日舉辦「寒冬送暖，圍爐愛心餐會」活動，並由高創事業有限公司會長高明義發起，有巢氏房屋基隆仁愛店、台慶不動產信義深溪店、台慶不動產基隆暖暖店、全國不動產基隆仁愛店。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市立仁愛之家於13日舉辦「寒冬送暖，圍爐愛心餐會」活動，並由高創事業有限公司會長高明義發起，有巢氏房屋基隆仁愛店、台慶不動產信義深溪店、台慶不動產基隆暖暖店、全國不動產基隆仁愛店、橙屋設計裝修工程有限公司、基隆仁愛獅子會、陳美玲、陳彩月、洪紫寧、洪上恩、劉治佑、邱振武等善心團體、人士共同參與。

高明義自105年來持續關愛仁愛之家的住民長者，以取之於社會，回饋於社會的熱情，聘請餐廳廚師來到仁愛之家製作佳餚，讓住民長者大飽口福外，更在寒冬送暖送愛心給仁愛之家的每位長者一個「大紅包」，並且於餐會活動現場備有優質音響卡拉OK伴唱機，邀請仁愛之家的長者上臺表演歡唱同樂，而基隆市議員鄭愷玲也到場與住民長者同歡，令基隆仁愛之家的所有住民長者，都能在這個寒冷的冬天中，歡聚在一起共同受享歡樂的過年氛圍，主辦單位更期盼可以藉由這次的活動，實地改善在地基隆仁愛之家長輩們的生活環境，並讓他們內心都可以享受到暖流。

(中時 )