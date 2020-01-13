國立海洋科技博物館將延續秋冬遊方案至月底，不僅提供12歲以下的兒童可免費參觀主題館、海洋劇場及潮境海洋中心，而同行的家長更也可以購買300元的優惠套票。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館將延續秋冬遊方案至月底，不僅提供12歲以下的兒童可免費參觀主題館、海洋劇場及潮境海洋中心，而同行的家長更也可以購買300元的優惠套票。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

配合春節、寒假即將來臨，國立海洋科技博物館將延續秋冬遊方案至月底，不僅提供12歲以下的兒童可免費參觀主題館、海洋劇場及潮境海洋中心，而同行的家長更也可以購買300元的優惠套票。海科館指出，館方更針對即將而來的春節，規劃了一系列的春節活動，包括潮境海洋中心水族參觀下午時段提供免費導覽、迎春雙特展及雙影片、新春紅包快閃免費發、玩樂市集、手作剪紙春聯DIY及繪製吉祥語等系列活動，讓民眾更能享受年節旳歡樂氣氛。

海科館表示，今年春節館方的開館時間，將於24日除夕休館一天，而在25日初一至29日初五期間，包括主題館、海洋劇場、特展廳的「臺灣濕地魚類生態特展」及在區域探索館開展的「追鯊任務」海洋探險家互動體驗都將開館營運，館方提醒民眾，位於潮境公園的潮境海洋中心更可以帶家人觀賞到潮境地區的海洋生物，歡迎民眾來館參觀。

海科館表示，春節期間每天都備有極具特色的活動，從初一至初三上午11點至12點將進行「快閃紅包免費發」的活動，更有機會獲得驚喜小禮，此外，碧水廣場玩樂市集，也將打造成海洋遊樂天堂，集結有體驗機器人、碰碰車、遙控船等科技遊樂設施。另外，初一至初五在館廳內則有「迎春手作金魚剪紙春聯DIY」及「鼠年畫鼠吉祥語」的書寫體驗，館方更邀請到書法大師現場來題春聯，並為民眾指導字體和彩繪，海科館大力邀請遊客天天來體驗不同的走春之旅。

(中時 )