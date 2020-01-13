總統大選後的國際記者會上，BBC記者以英語問總統蔡英文「總統勝選你是不是要謝謝習近平」，結果蔡英文愣住，旁邊口譯也把問題翻成「請問您會如何處理台灣與中國的關係」。大打蔡英文論文門的旅美教授林環牆狂酸，不是所謂「留英博士」又是國際談判專家嗎？竟因聽不懂記者英語提問，因而被口譯誤導，在國際記者面前答非所問，真的有失顏面。

林環牆13日在臉書上分享一段影片表示，11日的總統勝選記者會，BBC記者以簡單清晰的英語提問，結果蔡英文聽不懂，當場愣住，而旁邊的口譯也亂翻一通。不是所謂「留英博士」又是國際談判專家嗎？更扯的是，蔡英文因聽不懂記者英語提問，因而被口譯誤導，結果蔡英文在國際記者面前，答非所問，真的有失顏面。林環牆並親自聽打BBC記者英語提問的原文。

根據林環牆連結的ETtoday新聞雲影片，翻譯如下：「先味今晚的勝利恭喜你，但在幾個月前，你還陷在民調之中，很多人認為你可以翻轉局勢，是因為中國大陸的行動。所以我的問題是這樣的：你會不會為了這次的勝利而感謝習近平？」林環牆說，結果蔡英文聽不懂兩次，當場愣住，而旁邊的口譯也亂翻一通，讓蔡英文在國際記者面前答非所問。

(旺報 )