基隆市政府設計鼠年春聯「瑞風亨祥」及限量紅包送給市民，市長林右昌於13日親自發表及揮毫寫下要送出的第一幅春聯，並祝福大家新年吉祥福氣、圓滿平安。（吳康瑋攝）

基隆市政府設計鼠年春聯「瑞風亨祥」及限量紅包送給市民，市長林右昌於13日親自發表及揮毫寫下要送出的第一幅春聯，並祝福大家新年吉祥福氣、圓滿平安。（吳康瑋攝）

歡喜迎新年，基隆市政府設計鼠年春聯「瑞風亨祥」及限量紅包送給市民，市長林右昌於13日親自發表及揮毫寫下要送出的第一幅春聯，並祝福大家新年吉祥福氣、圓滿平安，一起歡喜迎接基隆的豐收年，他指出，春聯已經準備好十五萬四千多份，希望將祥瑞的風，吹進基隆在地每戶市民家中。

林右昌表示，2020年的春聯選字「瑞風亨祥」，是希望每位基隆市民都可以吉祥福氣、圓滿平安。他更現場發送限量的金鼠紅包，打開之後，裡頭寫著滿滿對大家過去五年做為基隆最堅實後盾的感謝，並指出，在這個新年自己期許與大家一起看見蛻變後的港都。

林右昌指出，這次所要發送的十五萬幅春聯，將透過各區公所發送給在地民眾，而限量五萬份的「鼠來寶」紅包，自己將於年前親自走訪基隆各大市場及活動，來親自送給市民，並祝福大家可以順利大豐收。

林右昌上任至今五年，每年發表春聯都是親自選字，依序是羊年「基地昌隆」、猴年「盛發萬年」、雞年「福佑利豐」、狗年「喜臨旺來」及豬年「富泰康寧」，到今年的「瑞風亨祥」，他指出，這八年春聯及紅包的設計，都富有特別的意義，但到底串起來是什麼字，要怎麼串，已引起市民熱議，市府發言人沈詠沛指出，這個梗將會等到林右昌第二任做好做滿後，才會公布，而春聯、紅包採一整套設計，以祝福話語在新年和大家分享喜氣。

(中時 )