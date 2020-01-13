隨著2020年5G基礎設施的大規模建設，全球通信設備商的競賽也越來越激烈。芬蘭當地時間1月9日，諾基亞公司在官網發佈聲明，宣佈已經在全球簽署了63份商用5G合同。

諾基亞表示，這63份商業合同不包括其他類型的5G協議，例如付費網路試用、試點或示範。諾基亞稱，如果這些協議被包含在內，5G協議的總數將超過100個。

2019年以來，華為、中興、愛立信也紛紛曬出業績。去年10月中旬，華為向外公佈，公司已經與全球領先的運營商簽署了60多個5G商用合同，並向全球市場發送了40多萬個5G Massive MIMO AAU。到12月，華為支持全球超過35個5G商用網路發佈。

根據中興在去年11月發佈的數據，當時獲得了35個5G商用合同。而愛立信，截至2019年12月，愛立信在全球簽署了78個5G商用協議及合同，並已為24個正式運行的5G商用網路提供設備。

接下來，5G合同的比拚還將繼續。而在5G時代，大陸企業的話語權進一步提升，進入了關鍵標準制定領域，隨著2020年5G的開局，設備商們的競爭趨於白熱化。目前，全球電信設備商中，歐洲廠商和大陸企業的角逐最為激烈。2019年作為5G商用的歷史性時期，各家已經開始過招。

值得注意的是，在四強之外，韓國的三星也在加碼投資，三星希望通過軟體優勢，虛擬化技術、網路自動化管理技術等進入5G市場，在前四名之外，三星也佔據一定份額。

在業內人士看來，雖然這兩年華為等會受到制裁的影響，但是長時間來看，大陸企業會保持優勢。

(中時電子報)