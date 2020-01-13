2020總統大選，總統蔡英文勇奪817萬票，創歷史新高，順利連任成功。外界雖然認為蔡連任機率高，但沒想到票數居然會創下史上新高，對此，桃園市議員王浩宇認為，韓國瑜在1月9日在凱道的造勢是衝出高投票率的最主要原因。

王浩宇在政論節目《年代向錢看》上表示，韓國瑜1月9日在凱道的造勢，造成許多選民的危機感，那天晚上甚至網路上都在搜尋「韓國瑜會不會贏」的相關訊息，這種焦慮感就這樣蔓延開來，催出了一兩百萬不關心政治的年輕選民，造成此次投票率創下有史以來的新高。

而國民黨台北市議員游淑慧也在政論節目《少康戰情室》上持相同觀點，她指出最後一兩天，每個候選人都會想辦法衝高投票率，可是這可能導致結果兩面刃。但韓國瑜的策略沒有錯，有誰會去想說造勢不要太成功，免得去刺激對方選票出來，但最後結果就是如此，任何一個人都要尊重這個結果。

(中時電子報)