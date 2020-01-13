民眾使用台灣燈會APP，就能查詢展區內的哺集乳室地點，非常友善。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市衛生局與建設局合作在公園設置哺集乳室，並設有嬰兒用品、家具與舒適柔和的布置。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會友善親子環境，台中市府衛生局與建設局於文心森林公園副展區設置哺集乳室，照顧有哺育幼兒需求的家庭，哺集乳室在2月23日燈會結束後將成為常設設施，持續提供文心森林公園育兒遊客使用。后里花博園區主展區2月8日點燈，也將設置溫馨、便利及可近的哺集乳室育兒空間。

衛生局長曾梓展表示，對母乳哺育的媽媽及寶寶而言，友善哺乳環境非常重要，市長盧秀燕重視並積極推動公共場所友善哺乳環境，保障育兒家庭的權益，衛生局與建設局合作在公園設置哺集乳室，並設有嬰兒用品、家具與舒適柔和的布置。

「哺集乳室有許多有貼心的小設計！」育有2個小孩的蔡小姐表示，帶小孩出門會優先選擇有哺集乳室場所，台灣燈會文心森林公園副展區以童趣樂園為主題，又有哺集乳室，非常適合帶小孩來遊玩。

哺集乳室布置溫馨，加設家屬休息區及育兒備品等設計，用台灣燈會APP就能查詢展區內的哺集乳室地點，非常友善。

來賞燈的廖先生稱讚，哺集乳室讓家長能安心哺餵寶寶，還有洗手設施及酒精、濕紙巾等，提供座椅讓在外等候的家長休息，貼心又方便。

為提供適合家長及寶寶的賞燈環境，副展區2間哺集乳室有供家人陪伴母親哺集乳的空間、手機充電站、座椅，及飲水機、洗手台、尿布台、尿布等，還有衛生志工引導及維護。

2020台灣燈會主展區將在2月8日至23日在后里花博園區登場，市府也會設置哺集乳室育兒空間，歡迎民眾及育兒家庭一起到台中遊玩、賞燈。

(中時 )