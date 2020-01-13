國民黨總統及立委選舉慘敗，台中市長盧秀燕下午首訪時表示，這次大選，民意的展現，已經很清楚，在國民黨方面，包括她在內，全黨上下都要檢討反省跟改革；針對黨主席看法，盧秀燕說，等周三中常會會議再說。

媒體詢問，這次選舉是縣市長執政期中考，還是總統候選人人格特質造成的選舉結果？盧秀燕表示，這次大選是展現人民對國家定位的具體意志，所有從政人物對於最新民意都應該有所體會，並且要遵從。

而針對南投縣長林明溱提到立委選得不漂亮，跟總統候選人人格特質有點關係，不是執政縣市長問題，盧秀燕指出，選舉因素很多，每個區域有不同狀況，沒有辦法一概評論。

另外，國民黨對於92共識路線將會改變嗎？盧秀燕重申，總統大選是國家級大選，人民對於國家定位、國家路線做意志表現，這次投票結果已經很清楚，人民已表示他們對國家路線的看法，所有政治人物，不管藍綠、不管哪個黨派，都應該要遵從，都應該要聆聽民意。

盧秀燕強調，選舉已經結束了，應該要捲起袖子繼續幹活，目前台中市政府有兩個重點，第一個是為國家舉辦好「2020台灣燈會在台中」，今天也舉行上梁典禮；第二就是快要過年，市政很重要的工作就是協助弱勢民眾跟家庭能夠過年，大家要繼續專注市政工作，讓民眾過好年。

(中時 )