今年的冬天是不是都還未感受到真正的冷呢 ? 那就趕緊把握韓國現在起至3月的滑雪季，來趟超酷的滑雪之旅。酷航01/14 （二）–01/15（三）將推出快閃兩日的飛常酷促銷，飛往韓國首爾只要1,788元起，二月起台北-首爾大增班，天天都能飛，行程輕鬆搭配。

遊韓國除了在首爾市區逛街血拚、吃美食之外，越來越多人會選擇到近郊的江原道或京畿道來趟滑雪輕旅行，從首爾市區出發車程一到二小時就有超過十處滑雪場可以選擇，大多滑雪場皆提供完善的課程，即使完全沒有滑雪經驗，也能在專業教練的帶領之下，感受滑雪之樂，近年來更有越來越多的滑雪場提供中文教練的服務，想到韓國學滑雪零門檻。

除了純粹體驗滑雪的樂趣外，韓國滑雪場更是許多韓劇的熱門取景地，例如江原道的龍平度假村滑雪場就是超夯韓劇《鬼怪》和《冬季戀歌》的拍攝點，以及大明維瓦爾第度假村則是《藍色海洋船傳說》的場景，滑雪之餘還能兼追星。

農曆年節將至，準備好年終獎金和壓歲錢買張機票犒賞自己，此次飛常酷促銷，除了韓國首爾以外，有超過30個促銷航點，選定開春首遊的目的地，開啟新年新氣象，本次飛常酷促銷亦包含台北／高雄-新加坡1,688起，台北–札幌單程含稅2,388起，歐洲雙點雅典、柏林7,688 起，或是避冬好去處澳洲黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨4,488起，以及超多東南亞熱門旅遊目的地檳城、古晉、怡保、峇里島、關丹、蘭卡威、泗水、清奈、龍坡邦、永珍，以上東南亞航點單程含稅2,388起，用酷航的超值票價，飛往酷航超過30個航點吧！

(工商 )