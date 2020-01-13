國民黨在2020總統立委大選挫敗，黨內一片檢討聲浪中，黨主席吳敦義將向中常會請辭，韓粉籲請韓國瑜角逐黨主席領導國民黨。韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪在臉書發文說，中常委千萬不要慰留吳敦義，韓國瑜「不要再起心動念競選黨主席了」，高雄市政上拿出讓人讚嘆的成績。

現任台中市議員黃健豪，在臉書上發表長達3000字的文章，語重心長檢討國民黨在總統及立委選戰敗選的原因。針對選後的國民黨主席之爭，他說可喜可賀的是，吳敦義等人終於宣布請辭；他呼籲也拜託中常委，「千萬不要上演什麼大慰留的戲碼」。

黃健豪指出，吳敦義實在是「我不知道要說什麼，他很會拆自己的炸彈，從不分區的名次，再到這次辭主席，他都避開自己被狂轟的風險。」對於隨之而來黨主席改選，他要甘冒大不諱的講一件事。做為個人，他真心覺得韓國瑜是一個有趣、有義氣的朋友。

黃健豪說，但這次總統選舉的結果只說明一件事，「絕大多數的民眾，不希望韓市長成為我們的領導人」；就像2018年輸掉縣市長的林佳龍、陳其邁、蘇貞昌，卻在2019年高升中央部會首長，多數民眾也難以接受。只是這個情緒在這次選舉中被其他事情蓋過去。

黃健豪強調，「在這樣民意基礎下，我希望韓市長本人，以及韓粉朋友，不要再起心動念競選黨主席了，好好回歸市政，如果能夠順利挺過罷免難關；我們期許韓市長在高雄市政上，能拿出真的讓人讚嘆的成績。」在黨內改革上，就是世代交替，徹徹底底的世代交替。

(中時 )