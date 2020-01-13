侯友宜介紹新北市府鼠年福袋。（譚宇哲攝）

侯友宜今天上午主持新北市春節活動發布記者會。（譚宇哲攝）

24日起就是一連7天的春節連假，新北市府一樓大廳15日起換上新妝，以「家金鼠喜」（台語諧音：厝金舒適）春聯為主題，設置摺紙造型的巨型金色松鼠，並推出鼠年10元福袋，17日到19日還有「來趣新北旺大街」，邀民眾一起沾喜氣、辦年貨，熱鬧迎新年。

新北市長侯友宜今天上午主持新北市春節活動發布記者會，介紹以「家金鼠喜」為主題的春聯、福袋，及網路占卜、年貨大街、走春等相關活動。

侯友宜表示，新北市鼠年特別設計國台語雙語春聯「家金鼠喜」，台語可讀做「厝金舒適」，或是「家（這裡）金舒適」，春聯上印有金色松鼠，手捧一顆大金元寶，字裡行間還有4顆金元寶，象徵五福臨門。

而鼠年福袋內卡正面設計6隻松鼠一家，另一面則有2隻黃金松鼠捧著10元硬幣，希望今年所有人平安健康、幸福快樂，還能夠賺大錢，好日子「鼠」不完。

侯友宜說，初二到初五新北市各博物館場都有走春活動，可以前往參觀、體驗親子遊戲、寫春聯等，市府也與生命靈數專家艾莉絲合作推出網路占卜遊戲，可以線上測出今年的五大運勢，17日到19日還可以到新北市市民廣場的「來趣新北旺大街」，各式年貨價格下殺5折。

新北市祕書處表示，及日起至17日每日下午2時至5時，市府一樓大廳皆有9位書法名家親臨市府大廳揮毫，提供吉祥話組合字春聯、書畫春聯及版畫春聯，歡迎民眾到場領取。

(中時 )