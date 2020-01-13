基隆市警察局公布春節年貨市場的「彈性交通疏導」政策，並期盼可以讓在地市民在年貨市場逛街的同時，也可以享受到良好的交通福祉，基隆市警察局指出，自22日至24日，將規劃警力來加強基隆市各大型傳統市場周邊道路交通疏導勤務，而其時段為22日、23日的自8點起至下午5點止；另外，在24日這一天，自8點起至下午2點止，於5處傳統市場(包括：仁愛、信義、成功、南興、安樂市場)，也加強交通疏導及整理，並在各相關路口設置必要的告示牌提醒用路人配合。

警方更配合孝一路「崁仔頂」漁市場營業時間，規劃於22日、23日的晚上8點起至隔天上午8點，都將執行周邊交通疏導勤務。警方也提醒民眾，愛二路段的停車格(13格位)也從22日至24日加強疏導時段暫停收費，作為臨時卸貨區。

警方也強調，年貨採購現場人潮眾多，請用路人千萬要拿出耐心來配合員警的疏導指揮，並請民眾多加利用大眾運輸工具，避免受到塞車之苦及停車的困擾。

(中時 )