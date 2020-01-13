南韓人氣夯團EXO成員Chen(金鍾大)，今(13日)拋震撼彈，透過官方粉絲團認愛，表示自己有「想共度一生的女朋友」，突如其來的消息，讓外界都震驚不已。

Chen以手寫信坦承：「我有個想共度一生的女朋友了」，而他也透露為了不讓親愛的EXO團員、SM娛樂和粉絲太驚訝，所以事前有和公司和成員商量了，但「在這段時間，有個祝福來到我們身邊」，讓他有些慌張，但也因為這個「祝福」，讓他更加充滿力量，考慮不能再延遲下去，因此小心翼翼地鼓起勇氣，寫下親筆信，最後也感謝一路以來支持和愛護他的粉絲。

雖然Chen沒明說，但粉絲看完手寫信後，都覺得他不只是認愛，還是要正式成為人夫或父親，對此，他所屬的經紀公司SM娛樂，也發表聲明，「Chen因為遇上了珍惜的姻緣而決定結婚，新娘不是藝人，婚禮與結婚相關的事務，將以非公開方式進行」，並強調「Chen作為藝人，未來將繼續以努力活動的模樣來報答大家。」

另外，SM也透露：「Chen的未婚妻的確懷孕了，但因為女方並非藝人，具體懷孕幾個月和預產期等詳細消息無法告知，敬請見諒。」

(中時電子報)