IC載板在5G、人工智慧及高速運算（AI/HPC）應用需求顯現下，今年需求持續看旺，相關族群營運可望受惠，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）今日獲買盤關愛，同步放量勁揚，表現明顯強勢。

南電終場勁揚6.95％、收於全日最高點50元，成交量暴增1.42倍至14,517張，站上1個月波段高點。景碩終場上漲3.01％、收於49.65元，成交量增近8成至3,664張。欣興終場上漲3.54％、收於全日最高點43.9元，成交量增加至33,410張。

南電2019年12月自結合併營收30.13億元，月增7.72％、年增達27.08％，創2014年10月以來5年2個月高點，帶動第四季合併營收87.75億元，季增4.1％、年增13.19％，登上5年高點。累計全年合併營收310.93億元，年增7.84％，亦創近5年高點。

欣興2019年12月自結合併營收72.23億元，雖月減3.93％、降至近5月低點，仍年增達24.1％，改寫同期新高。第四季合併營收225.72億元，季減1.64％、年增達10.22％，改寫歷史次高。累計全年合併營收825.35億元，年增8.98％，改寫歷史新高。

景碩2019年12月自結合併營收21.84億元，月增6.28％、年增6.54％，站上近14月高點。第四季合併營收62.36億元，季增3.98％、年減0.36％，站上全年高點。不過，累計全年合併營收223.27億元，年減5.9％，仍為近7年低點。

(時報資訊)