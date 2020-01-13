美伊衝突未加劇，地緣政治風險降溫推升推升新興亞股收紅；富蘭克林投顧統計，過去一週外資於亞股市場買多賣少，其中以韓股獲買超8.9億美元最多。過去一週北上與南下資金均增加，中國通膨數據未進一步攀高有利提振市場情緒，推升中港股市收紅。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，當前低利率環境促使投資人尋求較高收益的資產，股票就是較具吸引力的選擇，我們預期低利率環境將為2020年的股票市場表現奠定良好基礎，而考量新興市場與成熟市場的經濟成長率差距擴大，我們認為新興市場較成熟市場更具吸引力，特別看好科技與消費相關產業，而預期中小企業也將受惠於當地成長動能。

中東緊張局勢迅速降溫，資金持續追捧風險性資產，今年以來資金流入整體股票型ETF，依據統計，截至2020/1/10過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF獲資金淨流入130.2億美元，其中以美國股票型ETF獲資金淨流入66.2億美元最多，全球股票型ETF獲資金淨流入31.6億美元，而新興市場股票型ETF獲資金淨流入6.7億美元，新興市場區域則以亞太地區股票型ETF最吸金。

(時報資訊)