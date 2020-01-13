怡香茶園出產頂級好茶，但因下一代沒有接手，茶園僅剩一分多面積。（何冠嫻攝）

李欽德自費出書「怡香茶園園誌」，傳承茶園全紀錄。（何冠嫻攝）

苗栗市怡香茶園以茶會友做國民外交，吸引73國人士聞香而來，35年前怡香茶園的園主李欽德半路出家種茶，將茶園經營得有聲有色，更是茶類比賽常勝軍。李欽德更出書「怡香茶園園誌」，盼能傳承種茶、製茶及茶道，成為傳家寶更讓子孫引以為傲。

1985年李欽德與太太黃瑩桃半路出家投入茶產業，每天研究相關書籍與資料，耗時3年進入狀況，並參加製茶比賽包辦前兩名，成為比賽常勝軍，逐漸打響「怡香茶園」招牌。

鼎盛時期怡香茶園面積廣達6分地，吸引來自73國遊客聞茶香而來，其中日本茶友最多，累計逾1000人次，而李欽德、黃瑩桃也以8大本的簽名簿，蒐集訪客簽名及留言成為紀念，不但將台灣好茶推向國際，更曾遠銷至俄羅斯的莫斯科，打響苗栗好茶知名度。

此外，怡香茶園位置面對苗栗古8景的「三台疊翠」，聖稜線及雪山主峰一覽無遺，冬天更能見白雪皚皚的山頭。李欽德30多年來，每天比太陽早起床，只為記錄日出時間及位置，並整理成珍貴的24節氣日出全紀錄，也成為他的得意之作。

李欽德近年體悟人生短暫、無常，不僅人會老化，茶園也會退化，因此自費出書「怡香茶園園誌」，記錄他種茶、製茶、茶道、演講以及得獎、以茶會友的過程與經驗，並在封面寫下「光陰似箭、歲月如梭、一日之計在於晨、一生之計在於勤」，提醒把握人生，更盼這些茶園紀錄，能給朋友、後代參考，成為傳家寶並讓孫女知道，「阿公也會做茶」。

(中時 )