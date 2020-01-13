總統蔡英文今日接見華府智庫「美國企業研究院」（AEI）民主及印太戰略訪問團，她表示，台灣是守護民主價值的第一道防線，跟美國、澳洲是印太區域的堅實夥伴，過去3年多來，有非常密切的合作。台灣會持續維持台海穩定，跟區域各國深化合作，一起促進區域的繁榮發展。

蔡英文表示，2020大選剛結束，很高興這次選舉有「美國企業研究院」的多位老朋友和新朋友來到台灣觀選，感謝他們關心台灣，在第一時間給台灣最大的支持。在座的蒲蕾可（Danielle Pletka）資深副院長跟獨立研究中心史威哲（Tom Switzer）執行主任都來自澳洲。對於這段時間澳洲遭遇森林野火災情，我們深感遺憾，也願意提供協助。

台灣跟美國、澳洲是印太區域的堅實夥伴，過去3年多來，有非常密切的合作。未來，台灣也會在災害防救、人道援助、婦女賦權、以及數位經濟等議題，為區域做出更多的貢獻。身為國際社會負責任的一員，台灣會持續維持台海穩定，跟區域各國深化合作，一起促進區域的繁榮發展。

蔡英文指出，過去3年，在台美共同的努力下，兩國關係達到歷來最好的狀態。去年，美國的國際知名企業，也紛紛在台擴大投資。簽署台美雙邊貿易協定（BTA）將帶動雙方經濟成長，創造雙贏，台灣會持續朝這個方向邁進。

台灣就是守護民主價值的第一道防線。上個月，我們通過了《反滲透法》來強化民主防衛機制。未來，也希望跟理念相近國家合作，針對媒體識讀、民主素養、以及民主防衛機制等課題加強交流，讓台灣可以持續為世界的民主作出貢獻。

(工商 )