農曆春節即將到來，部份國銀都會贈送「開運水」與「發財金」給往來戶，讓客戶新年有個好彩頭，其中台新銀行延續多年傳統，準備了在金庫吸財氣的「開運水」和經廟宇誦經加持的「發財金」，13日起在全台分行發送給往來客戶。

台新銀行通路營運事業處副總經理潘嘉惠表示，為滿足客戶的需求，金鼠年特別加碼倍增開運水、發財金數量，共準備66,666瓶「開運水」與36,666份「發財金」，以6的數量進行安排，要讓客戶在金鼠年都能順順利利，有鼠不盡的好運及財富。

潘嘉惠說明，台新銀行今年為客戶準備的開運水特別選在吉日吉時放入金庫，讓水先吸收金庫中的財氣再贈送客戶，民眾拿到開運水像徵將財氣帶進家門。並且也準備了以生肖金鼠進行設計的發財金，水滴型的身體象徵「遇水則發」，兩個耳朵上各有一個福字代表「雙福臨門」。36,666份「發財金」在吉日分別送到北部的金山財神廟，及南部的北港朝天宮誦經加持，民眾拿到發財金後放在皮夾、皮包或保險箱中，可招來財氣。

台新銀行也為小朋友準備「老鼠娶親」、「鼠來寶」兩款立體鼠年小提燈，台新YBO會員可至台新全台各分行領取鼠年小提燈，兩款限量各2,500份，送完為止。潘嘉惠提醒，小朋友在春節期間領到長輩發給的壓歲錢，正是父母親為孩子進行理財教育的好時機，兒童YBO（Young Banker Officer）會員銀行，建議家長們在春節後幫小朋友開立兒童帳戶存紅包，從小學習儲蓄並認識理財工具，搭配台新兒童會員專屬的記帳本，及早樹立正確的理財觀念。

(工商 )