台中市府地政局為解決舊地籍圖破損嚴重問題，積極進行地籍圖重測計畫，將舊地籍圖翻新，地段名也隨之另取新名，今年共有約10個新地段完成命名。地政局長吳存金表示，地籍圖重測可減少土地糾紛，保障民眾權益，重測過後的舊段名不再使用，新段名則利用重測作業期間告知當地民眾。。

吳存金指出，今年完成命名的新地段，包括大肚區王田段重測後命名為王福段及南王田段、沙鹿區沙鹿段斗抵小段重測後命名為興仁段、外埔區內水尾段重測後命名為水美東段、大里區涼傘樹段重測後命名為東勢尾段。

烏日區阿密哩段重測後命名為環河段、太平區車籠埔段黃竹坑小段重測後命名為竹村段、潭子區聚興段重測後命名為興龍段、后里區四塊厝段及金城段重測後命名為四塊庄段、四月段及口庄段。

吳存金強調，新地段命名原則是邀集當地民意代表、里長及區公所共同討論、集思廣義，順利討論出符合地方習性的新段名，象徵舊地籍圖時代已結束，嶄新現代數值化地籍圖時代來臨。

地政局說，地籍圖重測後續將辦理地籍調查、戶地測量等作業，請重測區範圍內土地所有權人注意，如對於辦理地籍圖重測有任何問題，歡迎至地政局網站地籍圖重測專區查詢或向台中各地政事務所洽詢。

(中時 )