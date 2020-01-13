美伊危機很大條 美中貿易戰不夠看 15:102020/01/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在美國與伊朗緊張未解，德黑蘭威脅報復的狀況下，原本佔據所有媒體頭條的美中貿易戰似乎失去了原有的關注。 據CNBC新聞網12日報導，英國前外交官，阿拉旺商業顧問公司（Alavan Business Advisory）主管紐頓（Alastair Newton）預料，伊朗今年會採取更多報復行動。他認為，對投資人來說，2020年美伊情勢發展會比美中貿易戰更重要。 (中時電子報) #伊朗 #美國 #攻擊 #報復 #中國 #貿易 #投資 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 摩拳對付老美 伊朗練炸航母 13:322020/01/10 軍事 還沒完！美斬伊朗將領手 伊會砍了老美腳 16:112020/01/08 國際 1300億大警告 美52架F35向伊朗秀拳頭 17:472020/01/07 軍事 他要川普動手 忍10年刺殺終達標 10:352020/01/10 國際 平息中美貿易戰 大家都願演場戲就沒事了 09:222019/01/08 國際 國際熱門新聞 不是美國！伊朗學生驚罵：真正敵人在這裡 - 時事 狀告天后！傳梅根哈利要出殺手鐧威脅女王 - 國際 快刀梅根！沒前景 走為上策 - 名流 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 - 國際 美伊危機很大條 美中貿易戰不夠看 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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