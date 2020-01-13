在美國與伊朗緊張未解，德黑蘭威脅報復的狀況下，原本佔據所有媒體頭條的美中貿易戰似乎失去了原有的關注。

據CNBC新聞網12日報導，英國前外交官，阿拉旺商業顧問公司（Alavan Business Advisory）主管紐頓（Alastair Newton）預料，伊朗今年會採取更多報復行動。他認為，對投資人來說，2020年美伊情勢發展會比美中貿易戰更重要。

(中時電子報)