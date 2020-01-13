林子崴是統一獅2015年第一指名選手，不過加入後多次傷痛纏身，直到去年轉為先發投手後才漸漸找回自信，他在春訓期間表現穩定，還一度因為進度「衝太快」讓投手教練羅錦龍出手制止幫他「踩煞車」，他希望今年能夠谷底反彈，也盡量爭取雙獅交流會的第3場先發名額。

林子崴原本受統一獅高度期待，不過進入職棒沒多久，先後經歷球速大幅下降、反覆受傷的低潮，讓他坦言心情大受影響，「前幾年比較低迷，不過我雖然受傷也不會放棄自己，當時餅哥(林岳平)、錦龍賢拜都有給我信心，去年轉為先發後也越來越有自信。」

去年林子崴在林岳平的建議下，逐漸增加丟球局數，一開始類似「假先發」，慢慢轉成先發，之後甚至能比以前投的局數更多，如今身體調整好後，也找回過去的自信，林子崴今年會保持去年的感覺和調整方式，持續朝站穩先發投手邁進。

林子崴在春訓狀況很不錯，被羅錦龍點名為最不擔心的選手，不過羅錦龍認為林子崴有點衝太快，他本人則認為其實還好，「自己還是有拿捏一下狀況，會照著賢拜給的目標前進，他可能覺得投球量太高，我覺得先發的投球量要到一定顆數，我自認狀況好所以投得比較多，現在牛棚丟約60顆，還在教練的範圍內。」

林子崴主要以投手丘上的流暢度和感覺為主，沒有刻意催球速，此外變化球的穩定度也是他想加強的目標。林子崴也在2月中統一獅與日職西武獅的「雙獅交流會」名單中，他表示會盡量爭取第3場先發。

(中時 )