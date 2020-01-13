國民黨在此次總統大選中慘敗， 對於選舉結果，選前挺韓的資深媒體人趙少康就在節目中坦言，「在全球化這樣的反中浪潮下，韓國瑜本來就會輸，而且會輸150萬票以上」。面對罷韓，韓國瑜是否能過這一關？趙少康建議韓國瑜接下來半年就好好做事，更要讓高雄市民看到了，雖然中央可能會扯後腿。

趙少康昨(12日)在其所主持的政論節目少康戰情室說，說韓粉認為韓國瑜會贏，但是他們看了那麼多民調都顯示韓國瑜會輸，更脫口爆料韓國瑜9日上凱道，馬英九、連戰、吳伯雄、吳敦義到場，在後台聊天時都認為這次會輸，並問及趙少康「韓國瑜(選情)怎麼樣？」趙少康回答：「韓國瑜輸150萬以上。」

現場有人問及「既然早從民調知道會輸了，為何還會現身站台？」趙少康坦言：「他（指韓國瑜）因為輸，我才要站台啊；他贏我就不站台了，本來就是應該這樣子站台」。趙少康更爆料，馬英九也知道韓國瑜會輸，但馬方面估是輸了100萬票。趙則認為「輸150 萬票跟輸100萬票都是輸，有什麼差別？反正就是輸了」。趙強調此戰，「只是知其不可而為之，盡人事而已。」

至於換別人來選有贏面嗎？趙少康說，這次就算換郭台銘或是朱立倫來選，他也不認為會選贏，「也許票不會差這麼多」，但最重要的還是一個大環境影響，在被操作的一個反中的大浪潮之下，「即使換成郭、朱來選，還是不會贏」。

面對罷韓，韓國瑜是否能過這一關？趙少康建議韓國瑜接下來半年就好好做事，更要讓高雄市民看到了，力拚挽回，讓市民還會再被感動，雖然中央可能會扯後腿，但沒有關係。

(中時電子報)