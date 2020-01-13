印尼一名男博士生上週在英國被判終身監禁，他性侵超過百名受害人，多數是男性。這起事件震撼印尼，有媒體今天揭露他小時候因較女性化曾遭霸凌。此外，印尼地方首長下令加強突襲取締同志社群。

英國曼徹斯特法院1月6日判處在當地攻讀博士的印尼籍學生雷納德（Reynhard Sinaga）終身監禁。法院判定他在2年半期間以迷姦方式犯下136起強暴案、8起強暴未遂等多項犯罪。法院指他是英國史上犯下最多起強暴案的性侵害者。

雷納德今年36歲，2017年對一名受害者施暴過程中，該名受害者醒來，搶下他錄影的手機，並向警方報案，才讓他的犯行被揭發。

根據雅加達郵報（Jakarta Post）報導，英國檢方發現雷納德將犯罪過程錄影，影像的儲存容量高達3.29TB，相當於250片DVD或者30萬張照片，其中多數的受害者是異性戀男子。

這起事件在印尼引起震撼，印尼內閣秘書阿農（Pramono Anung）日前指出，這個案件破壞印尼形象，雷納德的行為違背印尼人遵守的道德規範。印尼人以具有東方道德著名，對人有禮貌和互相尊重。阿農也對受害者可能受到的心理衝擊表示關切。

雅加達郵報今天報導，雷納德1983年出生在蘇門答臘島（Sumatra）東部的占碑省（Jambi），自1989年至1998年在當地就學，之後隨家人搬到西爪哇（West Java）的德博（Depok），是雅加達的近郊城市。

與雷納德是小學同學的莉迪雅（Lidya）告訴雅加達郵報，雷納德很聰明，喜歡讀書。莉迪雅說她後來得知雷納德在英國念3個碩士、之後又唸博士，並不驚訝。小學同學蔻蔻（Koko）說，雷納德喜歡和女生玩，因此被某些同學霸凌，叫他bencong。bencong是貶抑具女性化氣質的男性或跨性別女性的印尼用語。

雅加達郵報今天也報導，雷納德被判刑後，印尼著名的反同政治人物德博市市長伊德里斯（Muhammad Idris）下令要求市政府的健康、社福及孩童保護相關單位的首長加倍努力，防止關於同性戀、雙性戀及跨性別者（LGBT）想法的散播。

報導指出，伊德里斯也要求維護公共秩序及負責人口及民法法規的相關單位執法人員，更積極進行家戶突襲檢查，取締同志社群。

(中央社)