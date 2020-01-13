天成飯店集團近年以集團化、多品牌策略經營，因應發展現況及市場定位，揭示以5個品牌系列架構來滿足全客群市場。其中，「瑞穗春天國際觀光酒店」更名為「瑞穗天合國際觀光酒店」，位於台中七期的「天成丰閣」則定位跨界精品，預計2023年開幕迎賓。

天成飯店集團2011年整合各館營運，秉持「多元、融合、共享、延續」作為企業精神與經營管理基礎，滿足各層級顧客需求，並從自建自營、掌握旅館資產轉為建立品牌、專業經營管理，成為全方位飯店集團。

天成採取多品牌策略，接受業主委託展開旅館籌設，開放品牌加盟與經營管理，因應集團發展現況，並針對客群透過不同的市場定位，找出適切的品牌發展。目前擁有13個品牌、9個館別及1個高爾夫球場。

天成集團依據規畫，發展出5個品牌系列架構滿足全客群市場，包括頂級奢華「GRAND COSMOS天合」、城市經典「COSMOS HOTEL天成」、跨界精品「COSMOS BOUTIQUE天成丰閣」，客製設計「COSMOS CREATION天成文旅」及「特色精選SPECIAL SELECT」。

因應全新品牌分類架構，天成飯店集團將去年3月開幕的「瑞穗春天國際觀光酒店」，以此定位更名為「瑞穗天合國際觀光酒店」，盼透過名稱調整與品牌定位，進而提升更高層次的轉變與建立長遠新思維。

至於坐落於台中七期，目前籌備計畫中、預計2023年開幕的新據點，將掛上定位跨界精品的「天成丰閣COSMOS BOUTIQUE」品牌，將生活相關業態中的精品品牌合作，使飯店成為平台載體，希望藉此塑造品牌乘數，創造新旅行體驗的優異價值。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，此次的全新品牌分類架構，希望讓集團下個40年的品牌開展架構更完整，朝向越在地越國際目標前進。集團也看好海外市場，未來不排除與海外跨品牌攜手合作。

(時報資訊)