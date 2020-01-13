新北市教育局為了推動「專業英文」向下延伸至國中，日前首度針對國中英文教師、校長辦理研習培訓，希望將雙語職涯試探、專業英文融入課堂中，讓孩子提前預備基礎英文。新北市教育局長張明文表示，將生活及一般英文融入12個職類行業基本核心詞彙，除了連結生活情境，學生也能依據興趣志向，設定未來學習或就業的方向。

新北市每年皆辦理英文菁英盃競賽拚英語力，從實用生活英文及行業核心基礎詞彙，擴展至「生活與職場ELW-職涯試探(綜合類)」，結合國中英語課本食、衣、住、行、育、樂等生活主題，另含括計算機類、工業類、商業管理類、家事類、藝術設計類等12個職類行業基本核心詞彙，協助學生銜接進階英語。

蘆洲國中游玉英校長說，近年推動學生參加英文菁英盃競賽，有高達75％的孩子在校內競賽前，能依自己能力不斷透過專業英文測評系統(PVQC)自主學習，增加英文單字量及提升英文句型的熟悉度與文章閱讀理解力，對會考助益相當大。

張明文說，新北市自108年開始推動4年4億元「贏得未來、技職人才」計畫，希望以專業英文、職場英文為核心，透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國際的技職人才。

(中時 )