永慶高中校友侯星合（左）捐贈平台鋼琴給母校，校長蘇淵源（右）感謝他的慨捐。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

永慶高中校友侯星合捐贈平台鋼琴給母校，今13日舉辦捐購儀式。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

永慶高中校友侯星合捐贈平台鋼琴給母校，捐贈儀式上還進行一場鋼琴演奏。（永慶高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣永慶高中校友侯星合長期學習音樂，更曾獲多項國際音樂大賽金牌，因自身經歷無數次比賽及展演機會，發現嘉義縣的孩子有發展潛力，卻少了一個表演舞台，為感念母校，更重要的是讓熱愛鋼琴的人有優質環境可以演奏，目前就讀波士頓大學的侯星合今13日特地捐一台平台鋼琴給永慶高中，希望把藝術落實在學弟妹的生活中。

今早的捐贈儀式上，全場聽著侯星合精湛的鋼琴演奏，悠揚的樂聲打動在場每人的心靈，沉澱思慮，深受感動，猶如一場小型的音樂會。永慶高中表示，侯星合從小就對音樂有極高的熱忱及興趣，就讀永慶高中國中部時，就是音樂資優資源班學生，畢業後就讀嘉義高中、高師大教育系，雖非讀音樂科班，但在音樂這條路上持續精進，在多區域性及國內鋼琴比賽都有亮麗的成績，像是在2019年維也納國際音樂大賽拿到金牌、2018年韓國鋼琴獨奏組獲金牌、2017年第5屆Kawai亞洲鋼琴大賽也獲得第3名。

侯星合2018年以托福105分成績（滿分120）考取美國波士頓大學政治系，當年度同時錄取美國馬里蘭大學，美國亞利桑那州立大學和美國俄亥俄州立大學，2019年更錄取波士頓大學雙學位，修讀藝術學士政治系及音樂學士鋼琴演奏系，目前是波士頓大學台灣學生會財務長。

校方表示，侯星合從小生長在嘉義縣，受了很多人的協助，長大後開始思考如何回饋孕育他的故鄉，因發現嘉縣的孩子有發展潛力，但少了一個表演舞台，再考量鋼琴體積龐大、價格昂貴，並非每個場地都適合擺放，於是有了這次捐贈平台鋼琴的行動。

包括縣府教育處處長陳添丁、縣議員黃鉦凱、侯順嚴、陳麗珍董事長賢伉儷等人都參加「校友侯星合捐贈平台鋼琴典禮」，校長蘇淵源除感謝星合校友的慨捐，讓永慶高中資源更豐富，也說他各方奔走，努力設立校友會或教育事務基金會，就是想引進更多豐沛資源來學校，讓孩子擁有更好的學習環境，最重要是讓校友建立起與學校的聯結情感，進而凝聚更多力量，創造多贏局面。

(中時 )