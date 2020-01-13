新興市場本地債於去年第四季表現相對亮麗，加上2020年初以來新興市場貨幣有強勁的走勢表現，法人預估，市場資金將持續流入新興市場當地貨幣債。

路博邁投信指出，受資金流入推升，2019年債券資產表現齊揚，其中，新興當地貨幣債於去年12月單月漲幅超過4％，大幅領先其餘主要債券類別，2019年全年漲幅則超過14％。

根據美國銀行估計，2019年淨流入投資級債、高收益債與新興市場三大債券的金額約為淨3730億美元，比政府公債的520億元還要多，而股票則淨流出1670億美元。

由於新興市場匯率在去年12月單月即上漲約3％，2020開年至今，匯率持續攀升。展望2020年，路博邁投信指出，困擾市場的中美貿易戰近期將進行第一階段和解，預期全球疲軟已久的製造業活動與投資活動均將受到提振。而由於新興市場以製造業與出口為主要成長動能，與以消費為主的成熟國家大不相同，因此預估新興市場的受惠程度相對顯著。因此，新興市場當地貨幣債有基本面與資金面的支撐，預期今年表現可期。

(工商 )