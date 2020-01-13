匯市策略師指出，中美貿易緊張關係近來雖有望得到些許改善，但料仍困難重重，因此受挫的人民幣在未來一年將不會獲得喘息。

中國國務院副總理劉鶴13日啟程赴美簽署首階段貿易協議，人民幣當日一路飆漲，一度漲破6.9關口，15：01，在岸價報6.9015，漲177點或0.2558％；離岸價報6.8995，漲105點或0.152％。

路透報導，人民幣兌美元在2019年貶值近1.3％後，2020年頭幾天已扳回部分失土。人民幣9日升至五個月高位，因市場看好中美下週將簽署第一階段貿易協議。

不過絕大多數受訪策略師對人民幣上漲抱持謹慎態度，認為在欠缺更加全面、明確和持久協議的情況下，這種漲勢將難以為繼。

荷蘭合作銀行亞太金融市場研究主管Michael Every表示，「我認為未來貿易協議將會失敗，近來的樂觀情緒沒有理由可言，這只是個幻覺。長期來看，人民幣絕對偏空。」

根據1月3～9日對逾60位策略師的調查，人民幣兌美元在岸價三個月後將走貶約1％至7，12個月後將徘徊在該水準附近。

ING大中華區分析師Iris Pang表示，即使簽訂第一階段協議，人民幣仍將高度震盪，因為市場屆時會開始質疑是否會有第二階段或第三階段協議。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，就算簽訂了第一階段協議，我們預期中國經濟成長也將繼續放緩。

(工商 )