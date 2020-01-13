竹43線工程牆面花草、動植物圖樣配合在地特色，獲第一屆「金竹獎」土木水利工程類特優。（羅浚濱攝）

新竹縣政府重視公共工程品質，比照中央工程會「金質獎」辦理第一屆「金竹獎」，遴聘「金質獎」考評委員參與複評的結果出爐。縣長楊文科認為，舉辦金竹獎可促進廠商良性競爭，健全整體營建環境，為新竹縣公共工程品質把關。

土木水利工程類由「北二高交流道聯絡道路-竹43線工程」獲得特優，評審認該工程以石椅、體健設施串連寶山國中、圖書館及生態公園，展現學習生活化兼休閒化的人本思維，牆面的花草、動植物圖樣，也配合在地特色。

在施工品質方面，各項工程完成面與既有設施銜接完善，所有線形平面平整美觀；人行道鋪面平整，洩水坡度良好，排列組合多樣，圍牆貼點綴石質、陶質裝飾材料，增加視覺活潑趣味性。

設施及其他工程類由「竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行環境改善工程」獲得特優，評審肯定調整人行道寬度，增加綠帶及設施帶，將原先凌亂佔據人行道的各類變電箱、標誌牌統一收納並增加無障礙斜坡道，更換老舊人行道鋪面，樹穴間設機車彎提升市容觀瞻等特色。

縣府指出，第一屆「金竹獎」評分標準包括進度管理、品質耐久性與維護管理、現場施工品質、防災與安全管理、節能減碳、環境保育、創新科技等項目。

(中時 )