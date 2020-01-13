警方指出，這名老奶奶住在基隆安樂區崇德路偏遠的山區，於11日投票日當天，趁著天氣晴朗，積極參與這次2020年的總統、立法委員選舉，並託鄰居載送前往嘉仁里(第165號)的投開票所投下神聖的一票之後，卻意外與鄰居失聯。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警察局第四分局安定派出所於11日投票日當天的中午12點多，獲報於嘉仁里(第165號)投開票所有位年邁的老奶奶做在投開票所旁的塑膠椅上，非常無助，第四分局安定派出所立即派遣警員趕往查看，現場投開票所主任委員表示，老奶奶（19年次）因為年事已高，行動不方便，無法自己回家，所以只好坐在路邊求助，幸好有警方趕來關心，不然後果不堪設想。

警方指出，這名老奶奶住在基隆安樂區崇德路偏遠的山區，於11日投票日當天，趁著天氣晴朗，積極參與這次2020年的總統、立法委員選舉，並託鄰居載送前往嘉仁里(第165號)的投開票所投下神聖的一票之後，卻意外與鄰居失聯，且老奶奶不僅舉目無親，更加上年邁體衰無力自行返家，因此只好報警，由警方來救助老奶奶返家。

員警得知情況後，便以巡邏車來載送老奶奶，並攙扶老奶奶平安返回山區的住處，讓現場選務人員紛紛鬆了一口氣，也讓現場參與投票的民眾頻頻讚許警方的熱心助民。

(中時 )