已請辭的台北地院張姓法官，候補法官成績考核未及格，且開庭遲到時用LINE指示書記官用電腦故障騙當事人，他還未及時處理執行刑案件導致受刑人多關了6天；台北地院將他送評鑑，法官評鑑委員會將他送交監察院審查。

北院請求對張男評鑑是因他任法官期間，出勤異常，多次於開庭時遲到致合議庭等候他到庭始進行庭訊，也曾在預定庭期缺席，由審判長洽由其他法官代為開庭，他承辦案件在宣判當天以LINE指示書記官使用空白的判決例稿，未準時交付判決。

此外，張男承審定應執行刑案件，他在收案後未及時處理，也未查明受刑人已移監之事實，致受刑人於收受裁定時，已逾執行期限6天，受刑人因而向北院聲請刑事補償，張男也繳付他所應負的賠償額。

法評會認為，張男在任職期間歷年的年終職務評定未達良好，其任候補法官的服務成績審查，亦經人審會認其未達候補法官及格標準，而為不合格之決議；他雖已辭職但其可責性非輕，應有懲戒之必要，決議由司法院移送監察院審查，以昭警惕。

(中時 )