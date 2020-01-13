1月13日是故總統蔣經國先生逝世32周年，鴻海創辦人郭台銘在大選後首度現身，前往大溪頭寮陵寢謁陵，對於外界認為郭家軍潰敗他否認，只認為是起步太晚及民眾較不關心經濟議題。面對國民黨改組聲浪，他也表示已經不是國民黨員，「這不關我的事」。

因為沒有事先申請，郭台銘只能在陵寢外致意，他說，大選過後這兩天睡不好，想了很多事情，也想到過去經國先生當總統對台灣的貢獻，台灣未來要怎麼走，新總統也應該要好好思考。

郭台銘除了說國民黨家務事不想管外，他也不認為郭家軍在大選中潰敗，他說，當時只是希望做點事情，但是時間太短太匆促，這一次主打經濟議題，但是兩岸、中美問題成為大選的主軸，本來希望讓中間選民有新的選擇，可惜青年們似乎比較不關心這方面問題。但他也說，很高興0至6歲國家養政策受到重視，他也會對這議題窮追不捨，希望好的富國利民法案要加速推動。

郭台銘也提到，沒有去喬民眾黨不分區立委名單，所幸最後5席都上，而現在國會變成兩大一小，還有時代幾席，全部都是小綠、深綠，柯文哲說他不一定綠，可惜親民黨泡沫化，新黨也沒了，國民黨讓人投不下票，可惜當初太晚出來了，宋主席得不到人民認同也是他的命運。

對於外界認為他很喜歡蔡壁如，郭台銘也說，因為蔡執行力強，不會逾矩又講理，和柯市長溝通有時候話聽不懂，蔡來分析就會了解，喜歡她是因為蔡理性不居功、不拿翹、不諉過，柯對她很依賴，將來民眾黨運作最依賴的人就是蔡壁如。

(中時 )